Krantenlezers verwend in bibliotheek Anthony Statius

19 november 2018

14u50 1

De seniorenweek is op maandag van start gegaan in de bibliotheek van Deinze. De trouwe krantenlezers worden de hele week verwend met een kopje verse koffie. Morgen is er een herfstontbijt in Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen.

Tijdens de seniorenweek vergeet de stad Deinze haar trouwe krantenlezers niet. Nog tot en met vrijdag 23 november krijgen de lezers een gratis kopje koffie bij hun favoriete krant.

De seniorenweek gaat morgen verder in de bibliotheek met een gezamenlijk leesmoment van 10 tot 11.30 uur en een gratis internetintroductie van 14 tot 16 uur. In LDC Elfdorpen is er van 9 tot 11 uur een herfstontbijt en donderdag is er in de Brielpoort het jaarlijkse seniorenfeest met Lisa Del Bo, Gene Thomas, Les Folles de Gand en Jo met de Banjo. Op vrijdag is er om 14 uur de lezing ‘Zullen we samen schuilen?' van Patricia De Landtsheer in Elfdorpen en op zaterdag is er van 13.30 tot 16 uur een digitale wandeling met de smartphone door Deinze, die begint aan de bibliotheek. Meer info via www.deinze.be.