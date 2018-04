Kraft haalt Belgische top-dj's naar Kaandelpark 04 april 2018

Kraft creative collective trekt met haar jaarlijks feestje voor de eerste keer naar buiten. Ward Foulon, Jarno Bruyneel en Evert Ide halen Belgische top-dj's San Soda, Nosedrip en Kong naar het Kaandelpark.





Wie een beetje thuis is in het nachtleven weet deze dj's alledrie in de Belgische top 20 van de Red bull Elektropedia Awards staan. Samen met de dj's Bjeor en Alfred Anders komen ze op zaterdag 30 juni naar Kraft open air.





Het evenement start om 14 uur en tickets zijn al te koop. Meer info is terug te vinden via Facebook en Instagram onder 'Kraft creative collective'. (ASD)