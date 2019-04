Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Merendree viert kampioenstitel met huldeschieting Anthony Statius

14 april 2019

11u15 0 Deinze De Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Merendree heeft haar kampioenstitel in de tweede sector KNBBW gevierd. Traditiegetrouw vierden de handboogschutters deze titel met een huldeschieting.

Julien Luttens, Dirk Van Severen, Jan De Schryver, Berry de Vrieze, Aaron de Schryver zijn de kampioenen van Willem Tell Merendree. Zij werden dit weekend bezocht door de omliggende verenigingen en ze werden in de bloemetjes gezet in aanwezigheid van burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Vandaag zijn er nog vijf schuttersverenigingen actief in Deinze, waarvan twee in Merendree. “Willem Tell noemt zichzelf wel eens Klein Merendree”, zegt secretaris Jan De Schrijver. “Maar de site aan de Biezestraat is wellicht een van de meest idyllische plekjes van de fusiestad. Vandaar dat we ook enkele jonge leden aantreffen. Zo is de jongste schutter amper 11 jaar oud. De oudste schutter van het kampioenenteam is Julien Suttens, wiens familie al van oudsher schutters kent.”