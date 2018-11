Komiek Steven Goegebeur komt naar JC Brieljant Anthony Statius

12 november 2018

11u51 0

Voor haar jaarlijkse Comedy Night nodigt jeugdcentrum Brieljant op vrijdag 16 november komiek Steven Goegebeur uit.

Steven Goegebeur is onder andere bekend van het televisieprogramma Foute vrienden. Goegebeur bekijkt de alledaagse wereld door zijn eigen, niet-alledaagse bril. Steven is een publieksspeler: interactie met de toeschouwers is voor hem vanzelfsprekend. Zijn motto: ‘Iedereen moet na mijn comedyshow opgelucht, vrolijk, blij en met pijnlijke buikspieren van het lachen naar huis gaan.’ Volgens Steven zou een goede comedyshow door de ziekenkas moeten terugbetaald worden.

Op vrijdag 16 november vanaf 20 uur brengt hij een best-off van zijn huidige en vorige zaalshows. Tickets kosten 10 euro en reserveren kan via www.deinze.be/comedynight.