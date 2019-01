Koken tegen de klok voor wereldtitel PIET VANDE CASTEELE EN LODE DE ROOVER KLAAR VOOR FINALE BOCUSE D'OR Anthony Statius

24 januari 2019

07u56 0 Deinze Na een half jaar voorbereiden vertrekt Grammenaar Piet Vande casteele (21) zondag naar de finale van Bocuse d'Or in Lyon. De jonge commis zal er samen met chef-kok Lode De Roover en coach Jo Nelissen ons land vertegenwoordigen tijdens het 'WK van de gastronomie'. Wij keken dinsdag even mee naar de laatste tijdstraining. Foto's nemen was toegelaten, maar geen close-ups van de gerechten, want... de concurrentie leest mee.

Exact vijf uur en vijfendertig minuten. Zoveel tijd krijgen chef-kok Lode De Roover (Fleur de Lin), souschef Piet Vande Casteele en coach Jo Nelissen om hun culinaire kunstwerkjes voor te bereiden, af te werken en te serveren aan een veertienkoppige jury van de internationale kookwedstrijd Bocuse d'Or. Een race tegen de klok die het Belgische dreamteam met marge uitreed op de laatste tijdstraining afgelopen dinsdag in de Flanders Food Faculty in Harelbeke. Ons nationale kookteam behaalde in juni vorig jaar een mooie zesde plaats op de Europese finale in Turijn en dit bezorgde hen het felbegeerde ticket naar Lyon, thuishaven van de vorig jaar overleden Franse topchef Paul Bocuse, waar op dinsdag 29 en woensdag 30 januari de internationale finale plaatsvindt. België komt woensdag aan de beurt en neemt het op tegen 23 andere finalisten.

Oesters en mosselen

"Ieder land krijgt hetzelfde voor- en hoofdgerecht om vanuit te vertrekken", zegt Piet. "Als voorgerecht koos men voor een klassieke chartreuse, een soort taart met farcevulling, met als ingrediënten oesters, kokkels, coquilles en mosselen. Het hoofdgerecht is kalfskroon, geroosterd in de oven en die wordt op een zelf ontworpen plateau gepresenteerd. Bij dit gerecht worden drie garnituren bereid, waaronder één typisch Belgisch product."

In het trainingscentrum heerste dinsdag opperste concentratie, want timing en focus is alles. Een batterij aan wekkertjes moet het duo in Lyon helpen om alle handelingen mooi in elkaar te laten overlopen. "Vanaf 6.40 uur 's morgens hebben we een uur de tijd om onze keukenbox klaar te zetten en daarna krijgen we onze ingrediënten", zegt Piet. "De wedstrijd begint om 8.40 uur stipt, exact 5 uur later moeten de veertien voorgerechten door en nog eens 35 minuten later wordt het hoofdgerecht opgediend. Je mag drie minuten over tijd gaan zonder dat daar strafpunten voor worden afgetrokken, maar we proberen die extra minuten niet te gebruiken. Ondertussen hebben we zestien tijdstrainingen achter de rug en we zitten steeds mooi binnen de tijd. Dat mag ook wel, want we zijn hier al een half jaar mee bezig. We staan veel verder dan voor de Europese finale in Turijn. Lode en ik zijn veel meer op elkaar ingespeeld en soms hebben we zelfs geen woorden nodig om iets duidelijk te maken. Een blik is vaak genoeg. Ik weet wat Lode van mij verwacht en hij weet perfect wat hij van mij kan verwachten."

"Tijdens het koken staan heel wat mensen op ons vingers te kijken, maar we zijn erop getraind om ons door niets of niemand te laten afleiden. Of ik daar stress van krijg? Neen, eerder motivatie. Iedereen kijkt naar wat wij aan het doen zijn. Behalve onze coach Jo zie ik zelfs niet wie er voor mij staat. We dromen ondertussen al van Bocuse d'Or, maar we liggen er niet van wakker. We zijn klaar voor Lyon."

Winnen of niet, de wereld stopt niet na Bocuse d'Or. Piet heeft al plannen om volgende week niet in een zwart gat te vallen.

Eigen foodtruck

"Na de wedstrijd ga ik het even rustig aan doen, want ik heb mijn vrienden en familie niet veel gezien. Ik ga even werken bij traiteurzaak B-Taste in Horebeke en intussen ga ik mijn eigen foodtruck lanceren. De foodtruck zal Cecile heten, een eerbetoon aan mijn oma die onlangs overleden is, en je zal er een grote variatie aan food and drinks vinden. Na de zomervakantie wil ik ergens vast in een restaurant aan de slag", besluit Piet.