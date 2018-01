Koersfiets Tuur Decabooter tijdelijk in mudel 24 januari 2018

02u34 0 Deinze Het mudel heeft voor een jaar de koersfiets van Flandrien Arthur 'Tuur' Decabooter in zijn bezit. Behalve de fiets geeft zijn neef Eric Ronsse, cafébaas van Sportpaleis in Zingem, ook een worstenhelm en enkele truitjes in bruikleen aan het museum. Die zijn vanaf vandaag te zien op de bovenverdieping.

Wielerfans vinden in het museum van Deinze en de Leiestreek (mudel) meer en meer hun gading. Sinds 2016 telt de erfgoedcollectie een hoekje met artefacten van Groene Leeuw. Nu komt daar ook een koersfiets van Tuur Decabooter bij.





Ronde van Vlaanderen

Hij reed lange tijd voor de wielerploeg Groene Leeuw en won drie keer de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast won hij ook een rit in de Ronde van België en drie ritten in de Ronde van Spanje. Daar kreeg hij zijn bijnaam 'El Toro'. Hij overleed in 2012 op 75-jarige leeftijd. Zijn neef Eric Ronsse, eigenaar van café Sportpaleis in Zingem, geeft zijn fiets en andere wielerattributen nu in bruikleen.





"Er zijn heel wat verzamelaars die hun wielererfgoed thuis bewaren", zegt Eric. "Ik vind het net belangrijk om mijn verzamelstukken te tonen aan de buitenwereld. De fiets van mijn nonkel hangt ook vaak in mijn café in Zingem, maar nu laat ik het met plezier zien aan de bezoekers van het mudel", vertelt zijn neef Eric Ronsse.





"Dit is een mooie aanvulling van onze collectie. We doen nog een oproep naar iedereen die authentieke stukken uit onze wielergeschiedenis heeft", zeggen cultuurschepen Rutger De Reu en mudel-conservator Wim Lammertijn. (ASD)