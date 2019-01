Koen Meirlaen informeert over klimaatopwarming Anthony Statius

22 januari 2019

11u45 0 Deinze Leerkracht Koen Meirlaen geeft op woensdag 23 januari een voordracht over de klimaatopwarming in Leiepoort campus Sint-Hendrik. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

“We staan aan de rand van een enorme omwenteling voor de mens en onze planeet”, zegt Koen. “Jongeren maken zich terecht grote zorgen over de toekomst van onze planeet en overwegen om hun stem te laten horen in de Wetstraat. Leiepoort campus Sint-Hendrik wil dit momentum gebruiken om zoveel mogelijk mensen te informeren over de klimaatopwarming.”

Koen Meirlaen ging enkele jaren terug in het kader van de Polar Quest gedurende drie maanden met klimaatwetenschappers op onderzoek in Antarctica. Sindsdien volgt hij de klimaatonderzoeken op de voet. In de lezing maakt hij een stand van zaken op over de klimaatopwarming: oorzaken, gevolgen en oplossingen komen aan bod in de voordracht. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal vertelt hij over de onderzoeken, het klimaat, de onbeschrijflijk mooie natuur en over het Princess Elisabeth Antarctica-station, uniek om zijn zero-emissie karakter.

De voordracht Klimaatopwarming & Antarctica vindt om 20 uur plaats in Leiepoort campus Sint-Hendrik in de Guido Gezellelaan 105 in Deinze. De toegang is gratis. Meer info via www.ahaproject.be.