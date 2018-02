Klopjacht op gewapende overvaller apotheek levert niets op 15 februari 2018

02u52 0 Deinze Een gemaskerde en gewapende man heeft gisteren rond 14 uur de apotheek in de Leernsesteenweg in Sint-Martens-Leerne overvallen.Hij vluchtte de wijk achter de apotheek in. "De zoektocht werd rond 16 uur afgeblazen zonder resultaat", zegt de politie.

Iets voor 14 uur liep in de apotheek een man binnen met een masker voor de mond. Hij hield een pistool in de hand en richtte het op de apothekeres op een halve meter afstand. Hij eiste het geld uit de kassa. "Ik heb maar gewoon gedaan wat hij vroeg en hem het geld gegeven", vertelt de apothekeres aangedaan.





"Als iemand vlak voor je staat en een pistool op je richt, dan ben je vooral gefocust op het pistool en minder op het gezicht van de overvaller", vertelt ze geëmotioneerd. "Ik heb zijn ogen en zijn haar wel gezien, maar kan het allemaal moeilijk beschrijven."





Volgens de ooggetuigen was de man ongeveer 1,75 meter groot en droeg hij donkere, sportieve kledij.





Na de overval ging de dader er te voet vandoor in de richting van de Engelhoekstraat en de Gaston Baertstraat. "Ik wilde hem wel nog achtervolgen, maar ik heb zelf een verwonding aan mijn been", aldus de apothekeres. "De politie begon meteen een zoekactie met hulp van omliggende politiezones", duidt de woordvoerster van politiezone Deinze-Zulte. "Met verschillende wagens, motoren en met een helikopter van de federale politie gingen we op zoek naar de dader. Rond 16 uur, na twee uur zoeken, werd de actie afgeblazen. De dader werd niet aangetroffen."





De wijk achter de apotheek vormt een buurtinformatienetwerk, dus de bewoners werden na de overval gewaarschuwd dat de voortvluchtige man mogelijk in hun buurt rondliep.





Bange nacht

"Het zal toch een bang nachtje worden", vertelt een bewoonster. "Misschien loopt hij hier nog rond met zijn wapen." Andere bewoners zijn er dan weer van overtuigd dat de dader al lang de laan uit is. "Hij had waarschijnlijk een wagen staan achter de hoek en is er meteen vandoor gegaan", klinkt het.





