Kleuterspeelplaats Erasmus krijgt make-over

03 september 2018

15u16 0 Deinze De leerlingen van basisschool Erasmus in Deinze ontdekten heel wat nieuwigheden op school. De kleuterspeelplaats kreeg nieuwe toestellen, er werd een nieuwe slaapklas ingericht en de vroegere slaapklas is een extra lokaal voor het eerste leerjaar geworden.

Tijdens de grote vakantie heeft men niet stilgezeten in de gebouwen van basisschool Erasmus op de Volhardingslaan in Deinze.

"De kleuterspeelplaats kreeg een make-over met motorisch uitdagende speeltoestellen, een voetbalveld met kunstgras en nieuw rollend materiaal", zegt directrice Valerie Verstraeten. "Ook op de speelplaats van het lager wordt dit jaar gewerkt aan het welbevinden van de kinderen. Het schoolteam organiseert op vrijdag 7 september samen met de kinderen een officiële openingsreceptie met zelfgemaakte hapjes en drankjes.

"Verder werd er een nieuwe slaapklas ingericht voor de allerkleinsten en de vroegere slaapklas werd een extra eerste leerjaar. De nieuwe klas biedt plaats aan twintig leerlingen en werd ingericht met spiksplinternieuw klasmeubilair en moderne technologieën", zegt Verstraeten. "Juf Lisa Vanhecke ziet de start helemaal zitten. “Het was nog even spannend want de nieuwe tafels en stoelen zijn pas vorige donderdag geleverd. Ik kijk uit naar het nieuwe schooljaar en dankzij mijn collega’s juf Conny en juf Annick van de andere eerste leerjaren ben ik helemaal klaar voor de start."

“In onze zoektocht naar antwoorden op de uitdagingen die het onderwijs vandaag biedt, startten we vorig schooljaar met een driesporenbeleid in het vierde leerjaar", zegt de directrice. "Om dat project verder uit te werken naar de andere klassen werd in de bovengang een extra klas gebouwd die er zich perfect toe leent om kinderen nog zelfstandiger aan de slag te laten gaan. Er werd ingezet op open ruimte, exploratiemogelijkheden en er wordt gewerkt met mobiele, digitale borden en laptopkarren. Ik ben zeer trots om dit schooljaar met mijn enthousiast schoolteam te starten."