Kleuterschool verrast ouders van Phebe voor Wereld Downsyndroomdag Wouter Spillebeen en Anthony Statius

21 maart 2019

15u56 0 Deinze 21 maart is internationaal gekend als Downsyndroomdag, maar voor Vrije Kleuterschool Het Hukkelpad uit Lozer is het ‘Phebedag’. Om de ouders van Phebe, die downsyndroom heeft, letterlijk in de bloemetjes te zetten, gingen ze hen thuis en op het werk verrassen in Deinze.

De dochter van Geert Uyttersprot en Wendy Lefevere uit Deinze zit in de kleuterklas in Het Hukkelpad. Omdat Phebe downsyndroom heeft, staat 21 maart voor de school helemaal in het teken van Phebe. Vandaag wilde de school ook de ouders verrassen. Papa Geert ging door een smoesje niet werken en werd thuis opgepikt door de hele klas en enkele ouders. Dan trok de klas naar de JBC in Deinze, waar mama Wendy werkt.

“Elk kind heeft een roos bij om aan de ouder te geven”, legt directeur Veronique De Schepper uit. “De rest van de dag moeten de ouders niet werken, daar hebben wij voor gezorgd. We ontvangen hen op school met balletjes in tomatensaus en frietjes en in de namiddag bakken we een grote taart met daarop twee verschillende sokken.” In het kader van Wereld Downsyndroomdag droegen alle ouders, leerlingen en leerkrachten twee verschillende sokken.

Geert en Wendy waren tot tranen toe bewogen door de mooie actie van de school. “Niet elke school zou zoiets doen. Het is echt prachtig”, reageert Geert. Ook Phebe was helemaal in haar nopjes toen ze haar ouders ging verrassen.