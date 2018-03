Kleurrijke lampionnen sieren winkelstraten 30 maart 2018

De vzw Deinze Winkelstad brengt de lente- en zomer naar Deinze door 1.350 lampionnen in frisse kleuren op te hangen in de kern van de stad.





"Er komen lampionnen in de bomen van de Tolpoortstraat, Gentstraat, Ramstraat, ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en huis Van Thuyne, in de Stationsstraat en op de Markt", zegt centrummanager Chris Verghote. "Verder worden er aan de hand van een kabelsysteem dertig lampionnen per kabel opgehangen in de Tolpoortstraat, Stationsstraat. In een later stadium volgen er dertig lampionnen per kabel in de Gentstraat en Kortrijkstraat. De lampionnen zijn weersbestendig en blijven hangen tot september om sfeer in het straatbeeld te brengen. (ASD)