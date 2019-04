Klagers in dossier Driespoort tekenen beroep aan, ook al kregen ze gelijk Wouter Spillebeen

05 april 2019

18u30 1 Deinze In een poging om de beslissing rond de eventuele afbraak van shoppingcenter Driespoort in Deinze te bespoedigen, hebben de klagende partijen beroep aangetekend tegen het tussenvonnis van de correctionele rechter. Dat tussenvonnis bepaalt dat er over het burgerlijke luik van de zaak, en dus de afbraak, besloten wordt nadat over de lopende regularisatieaanvraag beslist is.

Dat gaat te traag voor de klagende partijen: een buurtbewoonster en benadeelde verhuurders van winkelpanden. Daarom tekenden ze beroep aan. “Zij hopen op die manier in het hof van beroep sneller een oordeel te krijgen over hun vordering tot schadevergoeding en afbraak”, klinkt het in een persbericht.

“Dat is niet ernstig”, reageert Driespoort Shopping Deinze. “Dit gaat in tegen het principe dat over de burgerlijke rechtsvordering pas beslist wordt na de uitspraak over de strafvordering. De rechter heeft geoordeeld dat in samenspraak met alle partijen de zaak op burgerrechtelijk gebied zou worden aangehouden tot over de nieuwe vergunning definitief beslist is. Zelfs deze afspraak wordt door de klagers nu niet nageleefd.”

Het is opvallend dat de burgerlijke partijen in beroep gaan tegen het vonnis ondanks dat ze daarmee hun gelijk haalden. De rechter legde de vennootschap achter het shoppingcenter, de bouwheer en de architect namelijk hoge boetes op voor het bouwen zonder een definitieve vergunning.