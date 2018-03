Kippenfestijn voor nierpatiënten 02 maart 2018

De vzw Scharnier nodigt op zondag 4 maart iedereen uit voor haar kippenfestijn in de Brielpoort in Deinze. Met de opbrengst organiseert deze patiëntenvereniging het hele jaar activiteiten voor nierpatiënten.





De dialyse-afdeling van het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze richtte vzw Scharnier een 15- tal jaar geleden op. "Hiermee richten we voor onze nierpatiënten activiteiten in om hun reïntegratie in de maatschappij te bevorderen", zegt Viviane De Preester. "Zij zijn door hun behandeling vaak geïsoleerd op werkvlak, maar ook in hun sociale leven. Op zondag 4 maart serveren we kip met groentenbuffet en kroketjes en dessert. Volwassenen betalen 16 euro, kinderen 8 euro." Inschrijvingen via 0472/45.88.15 of vivi.depreester@yucom.be. (ASD)