Kine in Motion wint jaarlijkse IN-STAP(H)prijs Anthony Statius

17 april 2019

Kinepraktijk Kine in Motion in Sint-Martens-Leerne is de winnaar van de IN-STAP(H)prijs 2018. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt door het stadsbestuur en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (STAPH) aan handelaars en vrije beroepen die investeren in een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

In 2018 kregen acht handelaars en vrije beroepen uit Deinze een toegankelijkheidslabel: Kine in Motion in Sint-Martens-Leerne en Action, Albert Heijn, Atita, Schoenen Molders, Grand Café, Interieur Van Kerkhove en Kids & play binnenspeeltuin in Driespoort Shopping. Deze handelszaken werden positief geëvalueerd door de STAPH naar toegankelijkheid van hun zaak voor personen met een lichamelijke, visuele, auditieve en/of verstandelijke beperking. De handelszaken die het toegankelijkheidslabel gedurende een volledig jaar afficheerden in de winkel en positief bevonden werden na een extra controlebezoek door het STAPH-team kwamen in aanmerking voor de IN-STAP(H)prijs.

Uiteindelijk ging Kine in Motion met de prijs lopen. Uitbater Dries Verplaetse mocht woensdagvoormiddag de trofee en geldprijs van 500 euro in ontvangst nemen. “We zijn hier 3,5 jaar geleden gestart en van in het begin werd onze kinepraktijk aangepast voor mensen met een beperking. Zo dragen we ons steentje bij om de stad drempelvrij te maken”, zegt Dries.