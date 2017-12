Kindjes creakamp knutselen in bijzijn van Kerstman 02u28 0 Foto ASD De Kerstman omringd door de creatieve kinderen . Deinze Bij een creakamp van Lieselot Denys van CreaLief hoort altijd een leuke verrassing en dus kregen de kindjes gisterenmiddag de Kerstman op bezoek. Hij bekeek al hun werkjes, een extra motivatie om er iets moois van te maken.

Steeds meer creatievelingen vinden hun weg naar de retroshop CreaLief langs de Gaversesteenweg. De voorbije twee dagen kreeg Lieselot Denys 22 kindjes van 4 tot 7 jaar over de vloer voor een van haar creakampen. Ze mochten zelf kerstdecoratie maken en gisterenmiddag kwam de Kerstman even langs om alle werken te inspecteren.





"Een extraatje omdat ze zo hun best doen", zegt Lieselot. "De kerstbomen die ze hebben gemaakt zijn zeker geschikt voor in de woonkamer, zodat de ouders er ook iets aan hebben. Met deze creakampen bied ik graag een alternatief naast de gewone kampen tijdens de vakantieperiode. Wie interesse heeft, kan terecht op www.crealief.be."





(ASD)