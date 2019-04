Kindjes Brieltuin houden rusthuisbewoners gezelschap Anthony Statius

16u26 0 Deinze De kinderen van opvang Brieltuin Centrum gaan vanaf nu regelmatig op bezoek bij de bewoners van woonzorgcentrum Karel Picqué. Op woensdag 3 april mocht jong en oud samen paasdecoratie in elkaar knutselen.

“Het is eens iets anders, met al dat jong volk.” Leona Dossche (84) amuseert zich duidelijk met de jonge bezoekers van kinderopvang Brieltuin Centrum. “Wij maken samen paasfiguurtjes”, zegt de zevenjarige Haily. “Leona scheurt gekleurd papier in stukjes en ik plak ze in de juiste vorm. Ik vind dit zeker een leuke bezigheid.”

“Dit lovenswaardig initiatief kan alleen maar de band tussen verschillende generaties versterken”, zegt schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V). “Lien Omey, ergotherapeut van het woonzorgcentrum Karel Picqué, bereidt samen met haar collega’s en de medewerkers van Brieltuin de activiteiten goed voor. Zo werden er al cupcakes gebakken en voor de volgende keer staan er andere activiteiten zoals een wandeling in het Donzapark op de planning. Het is de bedoeling om dit regelmatig op woensdagmiddag te organiseren. Om het voorjaar af te sluiten, brengen de bewoners van het wzc op 26 juni een bezoek aan Brieltuin Centrum.”