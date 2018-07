Kinderrommelmarkt is een blijver 26 juli 2018

Geen Deinse Feesten zonder rommelmarkt en dat geldt intussen ook voor de kinderrommelmarkt. Gisteren stalden enkele gezinnen opnieuw hun koopwaar uit aan het Rheinbachplein.





"Voor onze eerste deelname hebben we wel wat verkocht", zeggen Ylano (8) en zijn broer Mateo (11) uit Petegem. Samen met hun neef Joran en nicht Maura hebben ze een van de langste standplaatsen op de kinderrommelmarkt ingepalmd. "Wat we verkopen? Van alles, maar vooral puzzels. Aangezien ik er nu van 1.000 stukken leg, zijn die kleine niet interessant meer. De opbrengst gaat in onze spaarpot."





Els Roggeman uit Astene staat al ieder jaar met haar dochters Bente (10) en Elle (12) op het marktje. "Onze voorraad speelgoed geraakt stilaan op, maar we hebben nog veel kleren die weg mogen. Wat moeten we er anders mee doen? Met de opbrengst gaan we naar de kermis van Deinze." (ASD)