KinderPartyBox eenmalig open voor bezoekers Anthony Statius

11 april 2019

09u38 0 Deinze Helga Rogge zet op zaterdag 13 april de deuren open van haar bedrijf KinderPartyBox in Astene. Sinds vorig jaar ontwikkelt Helga kant-en-klare kinderfeestjes in een doos. Dit doet ze samen met haar kinderen vanuit het voormalige ING-filiaal in Astene en nu laat ze voor een keer bezoekers toe.

Het concept van KinderPartyBox is eenvoudig, het zijn kant-en-klaar kinderfeestje in een doos. In die doos vinden de ouders allerlei gadgets en spel- en knutselmateriaal en dankzij videoboodschappen en demofilmpjes hoeven de mama’s en de papa’s het feestje enkel nog in goede banen te leiden.

Ben je geïnteresseerd in hoe die gemaakt worden, dan kan je zaterdag een kijkje komen nemen en dit tussen 9 en 12 uur. Het kantoor van KinderPartyBox bevindt zich in de Dorpsstraat 40 in Astene. Elk aanwezig kind ontvangt een geschenkje, er is een speciale actie op de feestboxen en de kinderen kunnen voor 1 euro deelnemen aan een workshop. Wie zeker wil zijn van een plaatsje voor de workshop, schrijft zich best in via Facebook of e-mail.

Meer info op www.kinderpartybox.be en de Facebookpagina kinderpartybox.