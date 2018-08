Kindernamiddag vervangt sneukeltocht op Leerne Kermis 23 augustus 2018

02u36 0 Deinze Het feestcomité van Leerne Kermis is klaar voor vier dagen feest in het dorp. De Ooidonkdreef is bereikbaar en daarom verhuist de feesttent opnieuw naar het petanqueterrein.

Volgens voorzitter Francis is Leerne Kermis ongeveer aan haar zestigste editie toe. Samen met zijn elfkoppig comité, de Leernse Djemba-leden en mede dankzij de sponsors, wordt morgenavond het startschot gegeven van Leerne Kermis 2018. "De festiviteiten starten met gratis kinderanimatie in de feesttent in de vernieuwde Ooidonkdreef", zegt Francis. "In café Den Appel en de pop-up bar 'De Klok' - die de authentieke letter draagt van het gelijknamige, ondertussen verdwenen café, kan je vier volle dagen genieten van sfeer en gezelligheid. Om 22 uur geeft 'The Crowd' de muzikale aftrap van vier dagen optredens. De fietstocht Ooidonk Sneukelt van Martin en Steven Quintyn ten voordele van Kom op Tegen Kanker werd vorig jaar na acht edities afgesloten en in de plaats komt de Bettens familyhappening met een fotowandelzoektocht, een lasershooting en kubben voor groot en klein. Ook nieuw is de 'Helikopter Luchtdoop' met Steven uit het tv-programma 'Helden in de lucht'. Muziek is er van Donsa's Swing band, De Spikes' en DJ Sven Ornelis. Op zondag is er een rommelmarkt, een champagne- en oesterbar, een kunstveiling in samenwerking met Francis Maere Fine Arts, het Spel Zonder Grenzen en muziek van 'Girl called Bill', FUNKY 'D' en DJ X-tof. Maandagochtend is er de plechtige dienst, de loopkoers voor de jeugd en muziek van Filip Piens en 'Corre & the Bang' tot de late uurtjes."





Meer info via de Facebookpagina leernekermis en www.leerne.be. (ASD)