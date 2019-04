Kinderen koning op vierde verjaardag Driespoort Shopping Anthony Statius

09 april 2019

09u14 0 Deinze Driespoort Shopping Deinze bestaat vier jaar en dit wordt op zaterdag 20 april gevierd met een paasfeest. Kinderen kunnen er zich de ganse namiddag amuseren met paashazen en attracties en volwassenen kunnen een fiets winnen. Op zondag is er een paasbrunch in Petit Restaurant.

Kinderen zijn koning Driespoort Shopping Birthday. Op zaterdag 20 april geeft men aan het shoppingpark langs de Gaversesteenweg een verjaardagsfeest met de paashaas. “Vanaf 14 uur kunnen de kinderen zich amuseren met het magisch kapsalon, een atelier vol windmolentjes, grote zeepbellen, een maxi fun haaienglijbaan, een spelletje ‘fiets je schilderij’, een kleutertuin, een ballonnenblazer en een springkasteel van Kids&Play”, zegt communicatieverantwoordelijke Yannic Demeyer. “Wie een leuke paastatoeage wil kan er een komen halen en er lopen drie gekke paashazen rond die alle kindjes verwelkomen met paaseitjes.”

“Ook voor de volwassenen hebben we iets voorzien”, vervolgt Demeyer. “Iedereen maakt kans om tussen zaterdag 20 april en eind juni een damesfiets van Fietsen Godefroot te winnen. Op zaterdag 6 juli wordt de winnaar bekend gemaakt. Op zondag 21 april is er tussen 10 en 14 uur een paasbrunch in Petit Restaurant. Op het menu staat een standaard ontbijt, aangevuld met hartige gerechten. Voor de brunch betaal je 30 euro en reserveren kan via www.petitrestaurant.be of 0471/63.52.08.