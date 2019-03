Kinderbegeleiders, DVC Heilig Hart en Centrum Inclusive kinderopvang werken samen Anthony Statius

06 maart 2019

09u43 2 Deinze De stedelijke dienst kinderbegeleiders, dienstverleningscentrum Heilig Hart en het Centrum Inclusieve kinderopvang werken vanaf nu samen. E en eerste aanzet werd gegeven met het bezoek van het rondreizend muziekatelier van DVC Heilig Hart aan groepsopvang De Speelboom in Vinkt. “Dit betekent een grote meerwaarde voor alle kinderbegeleiders die een kindje met een specifieke zorg opvangen”, zegt Trees Van Hove (CD&V), schepen bevoegd voor kinderopvang.

Via het project ‘pionieren in samenwerking’ zal de dienst kinderbegeleiders van de stad Deinze nauw kunnen samenwerken met het DVC Heilig Hart en het Centrum Inclusieve kinderopvang voor opvang van kinderen met een specifieke zorg. “De bedoeling is om ervaring en expertise uit te wisselen”, zegt Trees Van Hove. “Inclusie in de kinderopvang is zeer belangrijk want elk kind heeft recht op een leven in de maatschappij en dit zoveel mogelijk gewoon in de samenleving.”

Een eerste aanzet voor het project werd op dinsdag 26 februari gegeven met het bezoek van het rondreizend muziekatelier van DVC Heilig Hart aan de groepsopvang De Speelboom in Vinkt. “Het rondreizend muziekatelier is een voorstelling, georganiseerd door de ergo’s, logo’s en activiteitenbegeleiders van DVC Heilig Hart, waarbij de kinderen en volwassenen met een matige tot zware mentale beperking worden ondergedompeld in een muzikaal bad”, zegt Van Hove. “Door dit bezoek kwamen de baby’s en peuters van De Speelboom in contact met ‘anders’ zijn. Ondertussen kregen de kinderbegeleiders uitleg over wat ‘pionieren in samenwerking’ voor hen kan betekenen mochten ze een kindje met een specifieke zorg opvangen.”