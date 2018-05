KimJan en Ingrid openen midden juni B&B 't Meesterhof 28 mei 2018

02u34 0 Deinze B&B's zijn in Deinze dunbezaaid, maar vanaf midden juni kunnen toeristen en zakenlui terecht in B&B 't Meesterhof in de Bredestraat. Het koppel KimJan Logie (44) en Ingrid Malysse (43) verbouwde een oude hoeve tot een viersterren bed&breakfast met vijf kamers.

Op het hotel aan het stadion van KMSK Deinze is het nog even wachten, maar Deinze heeft er sinds dit weekend wel een bed and breakfast bij. In de Bredestraat 120 in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie, vlak bij de studio's van Radio Tequila, openen KimJan Logie en Ingrid Malysse half juni B&B 't Meesterhof.





"De naam is een knipoog naar het verleden", zegt KimJan. "De familie De Meester heeft hier eeuwenlang gewoond tot wij de hoeve enkele jaren geleden hebben gekocht en in de volksmond spreekt men al van 't Meesterhof. We wonen hier nu drie jaar - KimJan is van Geluwe en Ingrid van Harelbeke - en we hebben zoveel mogelijk zelf gerenoveerd. Er zijn in totaal vijf kamers voor maximaal twaalf gasten: een eenpersoonskamer, twee tweepersoonskamers, twee deluxe kamers met bad en douche en een familiekamer. We voldoen aan de vereisten van een viersterren B&B. In een tweede gebouw is er een gemeenschappelijke ruimte met eetzaal, keuken en zithoek. Het domein is 1,7 hectare groot en de tuin werd volledig heraangelegd."





"Onze B&B ligt vlak bij de E17 en middenin de Leiestreek, waar er vanalles te zien is", zegt Ingrid. "'t Meesterhof ligt ook op een steenworp van een populair fietsknooppunt." Info: www.meesterhof.be. (ASD)