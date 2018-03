Keukenraam ingegooid met kasseisteen JURGEN EECKHOUT

19 maart 2018

Dieven hebben vrijdagavond tussen 16 en 21.30 uur ingebroken in een woning in de Kijkuitstraat in Deinze. De daders gooiden het keukenraam in met een kasseisteen en doorzochten het huis volledig. De buit is onbekend.