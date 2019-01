Keukenbouwer Kikko opent vestiging in Astene Anthony Statius

07 januari 2019

15u34 3 Deinze Keukenbouwer Kikko heeft een showroom geopend in de Dorpsstraat 52 (N43) in Astene, Deinze. Kikko België wordt gerund door d e jonge ondernemers Maxime Dumarey en Laurent Schaubroeck. “We richten ons op het voorzien van keukens voor projectontwikkeling, dus niet op de particuliere markt”, klinkt het.

De nieuwe showroom van Kikko - de naam komt van kitchen en koken - bevindt zich sinds kort in Astene-dorp. “De Belgische zetel van Kikko ontstond slechts enkele maanden geleden”, zegt medezaakvoerder Maxime Dumarey. “Het idee erachter is klaar en duidelijk: keukens voor iedereen. Al onze keukens worden in Italië vervaardigd door onze partner die bijna een halve eeuw ervaring in de meubelbouw heeft. Het design en de kwaliteit van de keukens is van topniveau, net als de prijs.”

“Naast de prijs is ook de manier waarop deze keukens worden geplaatst een unicum”, vult Laurent aan. “Het gepatenteerd opbouwsysteem maakt gebruik van een extern frame waarop de elementen worden geïnstalleerd. Hierdoor kan worden gezorgd voor een optimale ventilatie en wordt de montagetijd met wel vijftig procent verminderd. Met Kikko richten we ons op het voorzien van keukens voor projectontwikkeling. Van bij het ontwerp tot de plaatsing van de keuken door onze eigen vakmensen staat Kikko garant voor een optimale begeleiding. We hebben gekozen voor Deinze omdat die locatie perfect is voor de bediening van zowel Oost- als West-Vlaanderen.”

Meer info via www.kikko.be.