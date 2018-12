Kerstmarkt Leerne verhuist opnieuw naar Ooidonkdreef Anthony Statius

12 december 2018

09u07 0

Het feestcomité van Leerne organiseert op vrijdag 14 december haar jaarlijkse kerstmarkt. Nu de Ooidonkdreef zo goed als afgewerkt is, verhuist het gezellige marktje terug naar die locatie.

Het feestcomité van Leerne Kermis organiseert vrijdagavond voor de veertiende keer haar kerstmakt in het dorp Bachte-Maria-Leerne. Door de werken in de Ooidonkdreef stonden de kraampjes vorig jaar uitzonderlijk opgesteld aan kasteel Ooidonk, maar nu verhuist de markt terug naar de dreef.

“Op de kerstmarkt van Leerne vind je zoals ieder jaar enkel standjes van lokale verenigingen”, zegt voorzitter Francis De Weirt. “Zo kunnen zij de clubkas spijzen of hun opbrengst schenken aan het goede doel. Dit jaar schreven zich dertien verenigingen in en daarnaast hebben we met Brasserie De Sterre en Poei’s Shabby Chic Boetiek twee nieuwkomers in het dorp.”

De toegang is gratis en iedereen is welkom vanaf 18 uur.