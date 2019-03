Kattenasieldame verzamelt 661 handtekeningen en krijgt spreekrecht op gemeenteraad Anthony Statius

11u08 0 Deinze Patricia Rotsaert van Kat op de Dool heeft op vijf dagen tijd 661 handtekeningen kunnen verzamelen voor haar burgerinitiatief. Dat zijn er twee keer zoveel die nodig zijn om spreekrecht te krijgen op de komende gemeenteraad. Patricia zal op donderdag 28 maart pleiten voor het behoud van de samenwerking tussen de stad en haar kattenasiel.

Patricia Rotsaert heeft op woensdag 6 maart een burgerinitiatief ingediend. Dit betekent dat ze via een gemotiveerde nota een agendapunt op de gemeenteraad mag brengen en dus spreekrecht krijgt. Hiervoor moest Patricia 300 handtekeningen verzamelen. “Een serieuze uitdaging want ik had maar vijf dagen de tijd”, zegt Patricia. “De aangetekende zending moet immers twintig dagen voor de gemeenteraadszitting toekomen. Uiteindelijk ben ik erin geslaagd om op vijf dagen tijd 661 handtekeningen te verzamelen.”

Vorige week raakte bekend dat de stad Deinze de samenwerking met het erkende kattenasiel Kat op de Dool wil stopzetten. De stad kiest ervoor om enkel met Folyfoot, het dierenasiel uit Waregem dat nu al weggelopen en achtergelaten honden opvangt in Deinze, verder te gaan. Uitbaatster Patricia Rotsaert dreigt zo 0,12 euro subsidie per inwoner mis te lopen. Met dit burgerinitiatief hoopt Patricia het stadsbestuur te kunnen overtuigen om te blijven samenwerken met Kat op de Dool.