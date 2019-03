Kattenasieldame start burgerinitiatief: “Ik hoop dat samenwerking met de stad Deinze blijft” Anthony Statius

04 maart 2019

14u24 15 Deinze Patricia Rotsaert van Kat op de Dool wil koste wat het kost de samenwerking met de stad Deinze behouden. Indien ze 300 handtekeningen kan verzamelen, kan ze een burgerinitiatief bekomen en mag ze op de komende gemeenteraad van donderdag 28 maart haar zeg doen.

Vorige week raakte bekend dat de stad Deinze de samenwerking met het erkende kattenasiel Kat op de Dool wil stopzetten. De stad kiest ervoor om enkel met Folyfoot, het dierenasiel uit Waregem dat nu al weggelopen en achtergelaten honden opvangt in Deinze, verder te gaan. Uitbaatster Patricia Rotsaert dreigt zo 0,12 euro subsidie per inwoner mis te lopen, een flinke aderlating voor het kattenasiel. Schepen van Dierenwelzijn Filip Vervaeke (Open Deinze) houdt voet bij stuk, maar Patricia laat het hier niet bij.

“Ik lanceer een burgerinitiatief”, zegt Patricia. “Indien ik 300 handtekeningen van Deinzenaren kan verzamelen en deze lijst twintig dagen voor de gemeenteraadszitting indien bij de stad Deinze, dan krijg ik spreekrecht op de volgende zitting. Ik zou toch graag voor de gemeenteraad nog eens willen toelichten wat de voordelen zijn van de samenwerking met Kat op de Dool. Wie het burgerinitiatief wil tekenen, kan terecht bij mij. Er liggen onder andere ook lijsten in het dierenartsencentrum Zodiac in Deinze en bij Frituur Matiz in Astene. Dinsdagavond 5 maart moet alles binnen zijn.”