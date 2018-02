Kattenasieldame Patricia Rotsaert op N-VA-lijst 09 februari 2018

02u26 90 Deinze Patricia Rotsaert (63), al jaren gekend als drijvende kracht achter kattenasiel Kat op de dool, stapt in de politiek. Met Patricia maakt N-VA haar eerste kandidaat uit Nevele bekend. Patricia woont in de Moestraat in Vosselare en baatte vroeger tearoom Schipperin op de Markt uit.

Na de Deinzenaren Bart Vermaercke en Raymond Haerens maakt N-VA Deinze/Nevele haar eerste kandidaat uit Nevele bekend.





"Patricia is mede-uitbaatster van het kattenasiel 'Kat op de dool' en daarvoor was ze eigenares van tearoom De Schipperin", zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen. "Haar ervaring in de horecawereld en haar kennis van alles wat dierenwelzijn betreft zijn troeven die onze afdeling verder inhoudelijk versterkt."





"Ik voel me zich zeer goed thuis bij de N-VA, want het is de enige partij die het thema dierenwelzijn geregeld op de agenda van de gemeenteraad plaatst", aldus Patricia. "In de nieuwe fusiestad is er op vlak van dierenwelzijn veel werk aan de winkel: een degelijk zwerfkattenbeleid, een betere ondersteuning van het asiel, een opvanglocatie voor gevonden honden, losloopzones voor honden, geluidsarm vuurwerk, een dierenagent en educatieve schoolprojecten zijn maar enkele aandachtspunten. (ASD)