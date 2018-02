Kathleen Gevaert toch niet op lijst Open Deinze 08 februari 2018

Een vreemde miscommunicatie bij Open Deinze. Alhoewel Kathleen Gevaert op zondag 4 februari nog met veel bombarie werd aangekondigd als één van de dertig kandidaten op de nieuwe stadslijst, blijkt dat de vrouw helemaal niet van plan is om mee te doen. "Ik weet van geen kieslijst", zegt ze.





Open Deinze onthulde zondagmiddag 30 kandidaten tijdens het eetfestijn in zaal Souplex. Eén van de namen op de lijst was Kathleen Gevaert uit Meigem. Kathleen was zelf niet aanwezig, maar nu blijkt dat ze ook helemaal niet meedoet met de komende gemeenteraadsverkiezingen.





"Ik heb en had geen weet van een verkiezingslijst. Ik ben zelfs nog naar geen enkele vergadering geweest", reageert Gevaert. "Vooraleer de partij dit communiceert, moet ik toch eerst mijn toestemming geven aan de voorzitter en de lijsttrekker? Ik heb besloten om niet meer aan politiek te doen. Ik ga voor mijn gezondheid en mijn gezin en ik doe wel op mijn manier mijn best voor de mensen."





"Er zijn gesprekken geweest, maar een definitieve 'ja' is er blijkbaar niet gekomen", zegt lijsttrekker Norbert De Mey (Open Vld). "We waren te snel met onze communicatie. Ik neem Kathleen zeker niets kwalijk. Ze zou een zeer goede kandidaat geweest zijn, maar ik respecteer haar keuze", aldus de schepen. (ASD)