Kastelen centraal op Open Monumentendag Anthony Statius

06 september 2018

Kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne, Deinze en het Meirekasteel in Nevele zijn dit jaar de twee ijkpunten van de jaarlijkse Open Monumentendag. Op zondag 9 september is iedereen welkom om beide gemeenten te ontdekken door een erfgoedbril. De gidsbeurten starten om 10 uur en deelnemen is gratis.

De fusie tussen Deinze en Nevele is nooit veraf en ook op Open Monumentendag verwijst men met de thematitel ‘Tussen twee kastelen, tussen twee gemeenten’ op de toekomstige samensmelting.

“Twee deelgemeenten van de twee fusiegemeenten, die elk een kasteel hebben, liggen toevallig naast elkaar”, klinkt het bij drijvende krachten Luc Bauters en Hugo Schaeck. “Hierdoor konden we het parcours gemakkelijk uitstippelen. Met kasteel Ooidonk en het Meirekasteel sluiten we aan bij het Europese thema dat onder meer handelt over kastelen met een Europese dimensie. Er is een uitgewerkte fiets- of wandeltocht en die leidt ons langs de orangerie van kasteel Ooidonk en de ijskelder van het Meirekasteel in Vosselare, maar ook de parochiekerk Sint-Eligius van Vosselare zet uitzonderlijk haar toren en unieke dakkap open. Verder passeren we ook langs De Pastoorshoek in Vosselare en in de brochure vermelden we nog enkele interessante weetjes van de Meirelinde.”

“De gratis gidsbeurten gebeuren door leerlingen van het Erasmusatheneum Deinze afdeling communicatie en media en De Nevelse halteplaatsen worden gegidst door vrijwilligers. Dit jaar geldt elke halteplaats als startpunt. Alle punten zijn met elkaar verbonden door een bewegwijzerde tocht van 11 kilometer. Om het parcours af te leggen met de fiets heb je zo’n 2,5 uur nodig.”

“Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar werd een zoektocht uitgewerkt: erfgoedpret met Lisette”, vult Eva Devooght aan. “Aan de hand van verschillende opdrachten leren de kinderen op zoek gaan naar erfgoedwaarden.”

Meer info via 09/381.95.00 en cultuur@deinze.be (Deinze) of 09/321.92.76 en cultuurdienst@nevele.be (Nevele).