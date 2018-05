Karpov daagt schakers opnieuw uit 26 mei 2018

02u56 0

De schaakclub Karpov Deinze daagt iedereen uit om vandaag een partijtje schaak te komen spelen. De leden van de club verspreiden zich over de hele stad en iedereen kan het vrijblijvend tegen de doorwinterde spelers komen opnemen op verschillende locaties. Het is de tweede keer dat de club zo'n schaaksneukeltocht houdt.





"Zo willen we onze club op een ludieke manier in de kijker plaatsen", zegt voorzitter Rudy De Jaeger. "In de voormiddag kan je ons van 9.30 tot 10.30 uur vinden in 't Leiezolderke in de Leernsesteenweg 21 en van 11.30 tot 12.30 uur is iedereen welkom bij kunstenaar Dirk Castelein in de Kapellestraat 92. Van 14 tot 16 uur zitten we in de studio van Radio Tequila in de Bredestraat en we sluiten van 18 tot 19 uur af in Brasserie BrunO in de Kalkhofstraat." Info: www.karpovdeinze.be of info@ karpovdeinze.be. (ASD)