Karin Slaughter ontmoet fans bij Letters&Co 21 juni 2018

De bekende Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter bracht gisteren een bezoekje aan boekenwinkel Letters&Co in Deinze. Slaughter kwam er haar nieuwe boek 'Gespleten' signeren en dat bracht tientallen - uitsluitend vrouwelijke - fans op de been.





Karin Slaughter is in het land en dat zal boekenminnend Vlaanderen geweten hebben. De Amerikaanse schrijfster is bekend voor haar thrillers uit de Grant County-reeks, met het personage Sara Linton in de hoofdrol.





Haar nieuwste worp heet 'Gespleten' en Slaughter kwam het boek gisteren voorstellen tijdens een signeersessie bij Letters & Co. "Een redelijk uniek bezoek, want naast de boekvoorstelling in de Antwerpse Singel, kwam ze in ons land enkel naar Brugge en Deinze", zegt Lies Scheerlinck van Letters&Co. "Ik ben al jaren fan van Karins boeken", zegt Mireille Tansens uit Astene, die met Slaughter op de foto mocht. "Toen ik zag dat ze naar Deinze kwam, heb ik niet getwijfeld, zo'n kans krijg je maar een keer." (ASD)