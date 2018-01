Karel en Juliana vieren briljanten bruiloft 26 januari 2018

Karel Van de Walle (89) en Juliana Galle (90) vierden op 27 december hun briljanten huwelijk. Een paar dagen daarvoor kwamen de familie en enkele leden van het schepencollege naar het woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Vinkt, waar Karel sinds twee jaar verblijft. Juliana kwam twee maanden geleden haar man vervoegen. Het koppel heeft altijd in Wontergem gewoond en Karel werkte vroeger onder andere in een tabaksfabriek en bij betonwerken Van Thuyne. "Wat we samen zoal doen? Veel rusten en bij elkaar zijn", zegt Juliana.





(ASD)