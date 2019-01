Kamilla (20) is Ambassadeur voor Elegante Hostess Anthony Statius

12 januari 2019

11u26 0 Deinze Kamilla Behzoda uit Petegem-aan-de-Leie werd verkozen tot Ambassadeur voor het internationale evenementenbureau Elegante Hostess. De twintigjarige studente psychologie is de eerste Belgische schone die deze titel kreeg.

Elegante Hostess, een opleidingscentrum voor hostesses en modellen dat voornamelijk in Azië actief is, heeft een meisje uit Deinze aangesteld als Ambassadeur. Kamilla Behzoda heeft roots in Tadzjikistan, maar woont al een tijdje in de wijk Molenhoek in Petegem. Kamilla zal het bureau Westerly Group International van Bruggeling Alfons de Mûelenaere vertegenwoordigen voor zowel Europa als Azië.