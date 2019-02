KADE Podiumkunsten zet dit weekend de deuren open Anthony Statius

21 februari 2019

10u32 0 Deinze KADE Podiumkunsten zorgt dit weekend voor het nodige entertainment in Deinze. Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 februari is iedereen welkom op dansvoorstellingen, open repetities en concerten.

KADE Podiumkunsten opent het weekend met de dansvoorstellingen ‘Zomersproetjes en wintertenen’ in Zaal Post. Naar jaarlijkse gewoonte geven de dansers van de academie het beste van zichzelf in een avondvullende voorstelling. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 22 februari om 19.30 uur, op zaterdagn 23 februari om 15 en 19.30 uur en op zondagnamiddag 24 februari om 15 uur Tickets kosten 7,50 euro en zijn te verkrijgen aan het onthaal van KADE Podiumkunsten.

Op zaterdag staat naast de dansvoorstellingen nog heel wat meer op het programma. De hele dag wordt overkoepeld door de Dag van de Academies en je kan er als buitenstaander binnen en buiten wandelen bij verschillende lessen en repetities. Ondertussen kan je om 10.30 uur een Wervelwindconcert van de koperblazers van KADE Podiumkunsten meepikken in de Donzaal. Om 15 uur krijg je in zaal de Rekkelinge de kans om een repetitie bij te wonen van Beat Love Oracle, het kwartet onder leiding van Frank Nuyts, de composer in residence, en op zondag 24 februari kan je Beat Love Oracle in volle glorie aan het werk zien tijdens het Borrelnootjesconcert in zaal de Rekkelinge.

Meer info via 09/381.96.40 en muziekacademie@deinze.be.