KADE Podiumkunsten verzamelt 7.336,5 euro voor goede doel Anthony Statius

22 december 2018

11u46 0

De Warmste Wintervoorstelling van KADE Podiumkunsten en de actie van het filiaal in Nazareth hebben 7.336,5 euro opgebracht voor de Warmste Week. Het bedrag werd integraal geschonken aan The Sound Of Home.

KADE Podiumkunsten organiseerde op woensdag 19 december de Warmste Wintervoorstelling in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel. Een hele namiddag en avond lang werd er opgetreden, gegeten en gedronken voor het goede doel. Verder werden er zelfgemaakte kerstkaarten verkocht en werd er een tombola op poten gezet. Dit leverde 6.164,5 euro op. Daarnaast organiseerde het filiaal in Nazareth ‘Het Warmste Filiaal’ met een optreden van de leerlingen en een Warmste Winterbar, waar ze onder andere kerstkaartjes en zelfgebakken taarten en cake verkochten, wat een bijkomende 1.172 euro opleverde.

Het totaalbedrag van 7.336,5 euro wordt integraal geschonken aan het goede doel The Sound of Home, een organisatie die ervoor zorgt dat jongeren op de vlucht muziekles kunnen volgen in een Vlaamse academie.