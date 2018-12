KADE Podiumkunsten geeft Warmste Wintervoorstelling Anthony Statius

18 december 2018

08u48 0 Deinze In het kader van Music for Life van Studio Brussel organiseert KADE Podiumkunsten op woensdag 19 december een Warmste Wintervoorstelling. “Het wordt een gevarieerde namiddag vol muziek, woord en dans ten voordele van The Sound of Home. Iedereen is welkom tussen 13 en 21 uur”, zegt Ann Joly van KADE.

KADE, de kunstacademie van Deinze, organiseert voor de tweede maal een Warmste Wintervoorstelling. “Op woensdag 19 december wordt het academieplein omgetoverd tot een kerstmarkt”, zegt Ann Joly. “Daar zullen doorlopend zelfgemaakte koekjes, taartpunten en ander gebak te verkrijgen zijn en je kan er ook een glaasje drinken. Bovendien kan je er deelnemen aan een tombola en een voorraad kerstkaartjes inslaan. Daarnaast krijgen leerlingen, klasgroepen en ensembles de mogelijkheid om hun talenten te tonen in afwisselende concertjes en optredens. De dag wordt om 19.30 uur afgesloten door de Leiedammers vergezeld door een special guest. Tijdens de slotshow worden dan ook het ingezamelde bedrag en de winnaars van de tombola bekend gemaakt. De opbrengst gaat naar The Sound Of Home, een organisatie die ervoor zorgt dat jonge vluchtelingen de kans krijgen om muziekles te volgen in een Belgische academie.”

Het evenement vindt plaats van 13 tot 21 uur in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in de Kalkhofstraat 25.