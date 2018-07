Kaandelpark loopt vol voor Intens NIEUW FESTIVAL SLUIT DEINSE FEESTEN AF ANTHONY STATIUS

30 juli 2018

02u40 0 Deinze De Deinse Feesten zitten er weer op. De kinderkippenworp, Vlaanderen zingt en vaste waarde Willy Sommers deden het stadscentrum opnieuw vollopen en met het nieuwe festival Intens in het Kaandelpark heeft het jonge publiek eindelijk ook een waardig alternatief gevonden. "Intens komt volgend jaar terug", zegt organisator Sam De Cuyper.

Een volle Markt tijdens Willy Sommers en een vol Kaandelpark tijdens Intens, zo werden de Deinse Feesten gisterenavond op twee fronten met een knal afgesloten. Voor de organisatie van festival Intens was het een geslaagde vuurdoop. "Het was bang afwachten hoeveel volk er zou op afkomen, maar uiteindelijk hebben we zo'n 1.200 feestvierders mogen ontvangen", zegt Sam De Cuyper, die Intens samen organiseerde Rinus Moerman, Mathias Chanterie en cafébaas Karsten Peck. "We willen er zijn voor de jonge mensen van Deinze omdat er voor hen niet zo'n breed aanbod is tijdens de Deinse Feesten. Als het van ons afhangt, komen we volgend jaar zeker terug."





"Intens is een mooie aanvulling op ons programma", zegt Reginald De Rycke van het feestcomité. "We hebben de ganse feestperiode prachtig weer gehad en de opkomst evenaarde zeker de opkomst van vorig jaar. Hoe het programma er volgend jaar zal uitzien, blijft koffiedik kijken, gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen. De vaste waarden zoals de jaarmarkt, de kippenworp, Vlaanderen zingt en café Chantant blijven sowieso behouden, maar met de nieuwe bestuursploeg zullen we sowieso verder sleutelen aan het concept."





Ook schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Vld) blikt terug op een geslaagde Deinse Feesten. "In het eerste weekend waren K3 als muzikale opener van de kermis en het happy hour van de foorkramers een echt succes", zegt Dhaenens.





Duurzaamheid

"Maar er is ook nog werk aan de winkel. Zo zou er na het optreden van K3 gerust nog een artiest mogen komen. Er kruipt veel tijd in de voorbereidingswerken en het opstellen van het podium en het is wat zonde dat alles na K3 al terug wordt afgebroken. In de toekomst wil ik ook graag de traditionele kippenworp wat anders aanpakken. Veel mensen zijn teleurgesteld wanneer ze niets kunnen vangen, of wanneer er geen prijs aan vasthangt. Eén van mijn dromen is om vanuit een kabel, een drone of een kleine zeppelin de pluchen kippen weg te gooien. Verder mogen de Deinse Feesten wat duurzamer. Ik wil nog meer inzetten op vuilbakken en sensibilisering om het zwerfafval overal te verminderen."