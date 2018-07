K3 proefkonijn voor politiedrone 07 juli 2018

De drone van politiezone Deinze-Zulte is geleverd en bijna klaar voor gebruik. Het 35.000 euro kostende toestel zal waarschijnlijk voor het eerst ingezet worden bij het optreden van K3 in Deinze op 20 juli. Sinds de aankoop van de drone goedgekeurd werd door de politieraad in december, begonnen vier politiemedewerkers een opleiding tot dronepiloot. "Er komt veel theorie bij kijken", klinkt het. "De eerste piloot zal normaal in augustus de opleiding afronden." De politie moet dus een externe piloot inschakelen voor het optreden van K3 op de Deinse Feesten. De drone wordt ingezet om de veiligheid op evenementen te garanderen. Daarnaast is hij ook ideaal om vermiste personen te zoeken. "De drone kan 40 minuten vliegen en keert terug als de batterij te leeg wordt. Hij kan twee kilometer hoog en vijf kilometer ver vliegen. De topsnelheid bedraagt 70 kilometer per uur. Vluchten gaat niet meer met dit toestel." (WSG)