K3, gratis uur kermis en Intensfestival 19 juli 2018

02u34 0 Deinze Nieuw op de Deinse Feesten: gratis uurtje kermis op zaterdag 21 juli én het festival Intens in het Kandaalpark op zondag 29 juli.

Vrijdag 20 juli:

K3 treedt om 17.30 uur op aan dienstencentrum Leiespiegel, met als voorprogramma Blitz om 16 uur. Gratis toegang.





Zaterdag 21 juli:

De kermis opent om 14.30 uur. Kinderen tussen 1 en 16 jaar mogen een uurtje gratis op de attracties. Je moet wel op vrijdag 20 juli tussen 16.30 en 18.30 uur met bon uit het programmaboekje naar het stadhuis komen.





Zondag 22 juli:

Om 9 uur is er een oldtimerrit aan het stadhuis. De wielerwedstrijd voor elite en beloften begint om 15 uur aan café Handelshuis.





Woensdag 25 juli:

Van 8 tot 12 uur is er een feestelijke markt en van 10 tot 14 uur is er een kinderrommelmarkt op het Rheinbachplein. 's Avonds komt Coco jr. & The All Starts naar de Engie Parkies. Tussen 23 en 23.20 uur is er muzikaal vuurwerk boven de Kromme Brug.





Donderdag 26 juli:

Dag van de senioren van 14 tot 17.30 uur in de Brielpoort.





Vrijdag 27 juli:

Feestelijke avondmarkt van 17 tot 22 uur met om 19.30 uur een kermisconcert van het Koninklijk Harmonieorkest Deinze op de Markt.





Zaterdag 28 juli:

Van 14 tot 18.30 uur de 21ste rommelmarkt en kinderkippenworp. Van 20 uur tot middernacht 'Vlaanderen zingt' met Wim Leys en Les amies de Charles op de Markt.





Zondag 29 juli:

Vanaf 18.30 uur gratis optredens van Vlaamse artiesten met onder meer Wim Soutaer, Bart Kaell en Willy Sommers. Als nieuwigheid is er vanaf 12 uur het festival Intens in het Kaandelpark. Info en kaarten op Facebookpagina intensfestival. (ASD)