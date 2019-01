K.T. Niet Versagen speelt Brand in Mokum: toneelstuk nummer 100 voor regisseur Ingrid Roets Anthony Statius

24 januari 2019

10u39 0 Deinze De Koninklijke Toneelvereniging Niet Versagen Hansbeke staat de komende weken met de komedie Brand in Mokum op de planken. Voor Ingrid Roets is deze voorstelling extra speciaal, want het is haar honderdste regie. “Bij iedere voorstelling leerde ik iets bij, sommige acteurs zijn ondertussen echte vrienden geworden”, zegt Ingrid.

Ingrid Roets heeft als regisseur bijna honderd toneelstukken op de teller staan. Op vrijdag 25 januari haalt ze deze kaap met Brand in Mokum, de nieuwe voorstelling van de Hansbeekse vereniging K.T. Niet Versagen.

Sinds 1986 heeft Ingrid bij verschillende amateurverenigingen geregisseerd. Naast Hansbeke regisseerde ze ook bij Bellem, Beervelde, Deinze, De Pinte, Elene, Grammene, Lovendegem, Lotenhulle, Melle, Olsene, Sint-Amandsberg, Sint-Martens-Latem, Wichelen, Wippelgem, Wondelgem en Zomergem. “Ik regisseer vooral komedies” zegt Ingrid. “In Hansbeke debuteerde ik in 1987 met De avond van de 7de juli en met Brand in Mokum zit ik hier aan mijn twaalfde regie. Toneel is voor mij een fantastische hobby en een uitlaatklep. Je creëert iets samen met anderen en elk toneelstuk dat ik op scene mocht brengen, heeft mij iets bijgebracht. Het omgaan en samenwerken met verschillende acteurs, actrices en medewerkers, die elk hun eigen karakter en specifieke talent hebben, is voor mij een persoonlijke verrijking. Telkens opnieuw leerde ik iets bij, zowel op het vlak van toneel als op persoonlijk vlak. Sommige acteurs zijn ondertussen echte vrienden geworden. Helaas moet ik er ook al enkelen missen. Ik zal hen en hun fratsen op de scène echter nooit vergeten.”

Brand in Mokum is een komedie van Bruno Timp. Het verhaal gaat over woon- en zorgcentrum De Goudenregen, waar nieuwe richtlijnen voor brand- en andere alarmen zijn binnengekomen. Die moeten natuurlijk door personeel en bewoners ingeoefend worden. Wat volgt is een opeenstapeling van knotsgekke situaties waarin hartmassages, mond-op-mond beademing, zingende bejaarden, Chappi van de chef, een Poolse kuisvrouw, en nog veel meer de revue passeren. Totdat de inspectrice van het ministerie arriveert. De cast bestaat uit Aimé Anthuenis/Bob Coppieters, Stefanie Clement, Laurent Cornelis, Kurt Demeester, Yves Deneir, Julie Devos, Herbert Evrard, Julie Holvoet, Isabel Vander Linden, Brecht Verschuere, Mike Van Renterghem, Théa Walgraeve en Birgit Wille.

De voorstellingen vinden plaats in de gemeentezaal van Hansbeke en dit op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari, vrijdag 1, zaterdag 2, donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 10 februari, telkens om 20 uur. De inkom voor volwassenen bedraagt 9 euro en kinderen jonger dan 16 jaar betalen 7 euro. Reserveren kan via www.nietversagen.be of na 18 uur bij Jolien Lossy (0492/57.26.67).