K&T-club Sint-Hubert geeft kerstfeestje Anthony Statius

11 december 2018

De K&T-club Sint-Hubert organiseert op zaterdag 15 december haar jaarlijkse kerstfeest in zaal Ter Wilgen in Petegem.

“Onze kaart- en teerlingclub Sint-Hubert bestaat 15 jaar en dat willen we niet onopgemerkt laten passeren”, zegt voorzitter Christian Lachaert. “Op zaterdag 15 december zal zaal Ter Wilgen volledig in kerstsfeer aangekleed zijn en we maken er dit jaar een gezellig evenement van met een kerstprieeltje. In de namiddag draaien we de klok 15 jaar terug en tonen we een foto- en filmreportage op groot scherm met de mooiste belevenissen van onze vereniging. Vervolgens klinken we met onze 130 leden op ons kristallen jubileum om tenslotte aan te schuiven aan het kerstbuffet. Alle aanwezige leden ontvangen een passend kerstgeschenk. Op vrijdag 14 december zijn alle kaarters vanaf 19 uur welkom voor onze kaartavond.”

Meer info via 0473/72.61.39 of lachaert.christian@telenet.be.