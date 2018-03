Juwelen weg 02 maart 2018

Dieven hebben woensdagavond tussen 18.30 en 20 uur juwelen gestolen uit een huis in de Poelstraat in Deinze. De daders sloegen de ruit van de achterdeur in en raakten op die manier binnen. De politie liet het BIN opstarten. (JEW)