Juwelen gestolen na list 02u28 0

Een dief heeft op 26 december op een sluwe manier juwelen kunnen stelen uit een woning in de Volhardingslaan in Deinze.





De man gaf zich uit als medewerker van watermaatschappij Farys en kon op die manier de bewoonster afleiden.





Later stelde de vrouw vast dat haar juwelen verdwenen waren. De politie waarschuwt bewoners: "Als er iemand aanbelt in naam van een nutsmaatschappij, vraag dan altijd naar zijn of haar legitimatie." (JEW)