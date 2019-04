Juwelen gestolen bij woninginbraak langs Nazarethsesteenweg JDG

08 april 2019

14u51 0 Deinze Dieven hebben zaterdag toegeslagen in een huis langs de Nazarethsesteenweg. Ze doorzochten de woning en gingen aan de haal met juwelen.

De feiten vonden zaterdag plaats in een woning langs de Nazarethsesteenweg in Deinze. Dat meldt de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem op haar website. De dader(s) raakten via een raam langs de rechterzijde van de woning binnen en doorzochten het huis. Daarna gingen ze ervandoor met een partij juwelen. De politie is een onderzoek gestart.