Jungle Jump bouwt springkastelendorp in Brielpoort Anthony Statius

23 januari 2019

Wie zich graag uitleeft op een springkasteel moet komend weekend zeker eens binnenspringen in de Brielpoort. De organisatie Jungle Jump bouwt er een dorp met maar liefst 25 springkastelen.

“Jungle Jump is een paradijs voor kinderen tussen 2 en 14 jaar”, zegt organisator Dries Delsard. “Aangezien de toegangsprijs met 6 euro relatief laag wordt gehouden voor een hele dag springplezier is dit een ideaal moment voor de kinderen om zich toch sportief te kunnen uitleven in deze koude wintermaanden. Ouders en begeleiders betalen geen toegangsprijs.”

Jungle Jump organiseert dit soort springkasteeldorpen in gans Vlaanderen, maar het is de eerste keer dat we naar Deinze komen. De deuren gaan open op zaterdag 26 januari van 10 tot 21 uur en op zondag 27 januari van 10 tot 19 uur.”

Meer info via www.junglejumpdays.be of info@junglejumpdays.be.