Juf Tessa bouwt extra verdieping in klas 06 maart 2018

02u48 0 Deinze De zesdejaars van basisschool De Kleurenplaneet hebben het leukste klaslokaal van het land. Hun juf Tessa De Lepeleere (26) bouwde er afgelopen weekend een extra verdieping in hout. "Mijn lokaal is vier meter hoog, ik wou het gezelliger maken", zegt Tessa.

Aan creatieve leerkrachten geen gebrek in basisschool De Kleurenplaneet. Samen met haar man en meubelmaker Jonas bouwde juf Tessa De Lepeleere een houten platform in het klaslokaal, waar ze al twee jaar les geeft. Vanuit deze extra ruimte van 6 vierkante meter hebben de elf leerlingen van L6 een mooi uitzicht op de rest van de klas.





Kringgesprek

"Toen ik na de kerstvakantie uit zwangerschapsverlof kwam, stonden er nieuwe zitbanken in de klas", zegt Tessa. "Ik vond het een ideaal moment om de klas zelf nog wat meer op te fleuren. Mijn man heeft drie weken aan de constructie gewerkt en zonder medeweten van de leerlingen hebben we dit samen met mijn vader afgelopen weekend geïnstalleerd. Deze extra ruimte is ideaal voor 'de kring', een dagelijks concept waarbij we ons even terugtrekken om rond een speciaal thema tegen elkaar te vertellen."





Over de vraag of ze de beste juf ooit hebben, moesten de leerlingen alvast niet te lang twijfelen.





(ASD)