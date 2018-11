Joodse vluchteling Raphaël Lipski keert terug naar Deinze Henriette Chaumat, vrouw die hem redde tijdens WOII, krijgt eigen straatnaam in Astene Anthony Statius

11 november 2018

13u38 0 Deinze In het kader van de 11 novemberherdenking werd Raphaël Lipski, een Joodse man die als kleine jongen in Astene onderdook tijdens WOII, ontvangen op het stadhuis. Henriette Chaumat, de Parisienne die hem het leven redde, krijgt 44 jaar na haar dood haar eigen straatnaam in de nieuwe verkaveling in Astene. “Ik heb mijn leven te danken aan Henriette, daar ben eeuwig dankbaar voor”, zegt Raphaël.

Op 11 november wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht, maar in Deinze werd zondag ook speciaal aandacht geschonken aan een opmerkelijk verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. In het stadhuis werd Raphaël Lipski ontvangen, een Joodse man uit Ukkel die als kleine jongen twee jaar ondergedoken leefde in een hoeve in Astene.

Het bijzondere verhaal van Raphaël Lipski begint in het jaar 1942 in Gent. De situatie voor Joodse landgenoten werd steeds meer onhoudbaar en op 25 september vond er een eerste grote razzia plaats in de Arteveldestad, waarbij Joden werden opgepakt en weggevoerd naar concentratiekampen. De jonge ingenieur Abraham Lipski en zijn echtgenote moesten halsoverkop onderduiken en gaven voor alle zekerheid hun zoontje, de toen driejarige Raphaël, in handen van hun goede vriendin Henriette Chaumat, een Parisienne die in Gent woonde. Henriette zou alles in het werk stellen om de peuter uit de handen van de Duitsers te houden. De jongen verbleef eerst op haar appartement op de Kattenberg, maar nadat ze dreigden verklikt te worden door Duitsgezinde families, vluchtte het duo naar het platteland. Zo kwamen ze in Astene terecht, waar ze een deel van een hoeve tussen de Leie en de Achterstraat huurden.

“Ik ben een paar keer naar Astene teruggekeerd, maar de hoeve is ondertussen verdwenen”, zegt de nu 79-jarige Lipski. “Ik herinner me niet zo heel veel meer van die die periode, ik was amper drie jaar. Maar ik weet nog dat ik veel vriendjes had in Astene, waar ik Nederlands heb geleerd. We gingen vaak ravotten in de velden. Ik had toen een vriendinnetje, die twee jaar ouder was. Ik ben nog steeds op zoek naar deze vrouw, maar een naam heb ik helaas niet. Het enige wat ik weet is dat ze bruin haar had en dat ze later kapster is geworden. Mocht ze dit lezen, dan zou ik graag opnieuw contact opnemen.”

“Mijn schuilnaam in Astene was Nicola Loubet, maar ik vertelde mijn knuffelbeertje toen dat mijn echte naam Raphaël was”, gaat Raphaël verder. “De Duitse Geheime Feldpolizei, die in Astene regelmatig razzia’s deed, vermoedde niets, maar het bleef voor Henriette een lastige en gevaarlijke beproeving. Haar vriend, de bekende Gentse radioloog Robert Neirinck, fungeerde als tussenpersoon met mijn ouders, die eveneens ondergedoken zaten in het Gentse. Begin september 1944 veroverden de geallieerden de Leiestreek en Gent. Mijn ouders zijn toen met een tandem naar Astene gereden en ik herkende hen onmiddellijk. Ik krijg het nog steeds moeilijk als ik aan dat moment terugdenk”, zegt een geëmotioneerde Lipski.

Raphaël Lipski spreekt nog altijd met veel respect over Henriette, die hem redde uit de klauwen van de jodenjagers. Hij maakte zijn middelbare school af in Gent en studeerde voor ingenieur aan de ULB en in Lausanne. Nadien werkte hij bij het gerenommeerde studiebureau bouwkunde van zijn vader. “Ik heb altijd nauw contact gehouden met Henriette”, zegt Raphaël. “Mijn kinderen zijn eigenlijk opgegroeid met drie grootmoeders: mijn mama, de mama van mijn vrouw Selma en ‘tati’ zoals we Henriette noemden. Ze was een temperamentvolle vrouw, iemand die zich door niemand liet doen.”

Henriette Chaumat overleed in 1974 op 76-jarige leeftijd in Gent. Wegens haar opofferingen kwam ze op 11 december 1973 terecht op de lijst ‘Rechtvaardige onder de volkeren’, opgesteld door de joodse vereniging Yad Vashem. Deinzenaar Peter Parmentier ontdekte vorig jaar haar naam bij een schoolbezoek aan het Holocaustmuseum in Mechelen. Parmentier vertelde zijn ontdekking aan Stefaan De Groote van de heemkundige kring Het land van Nevele en die kwam op zijn beurt in contact met Lipski. “Ons voorstel aan het stadsbestuur is om Henriette Chaumat in Astene een straatnaam te geven, niet alleen voor haar heldendaad, maar ook omdat in Deinze en Nevele bijna geen vrouwelijke straatnamen zijn”, zegt Stefaan De Groote.

“We hebben met het stadsbestuur de intentie om Henriette Chaumat de eeuwige roem te geven die ze verdient”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Een van de straten in de nieuwe verkaveling langs de spoorweg in Astene zal de Henriette Chaumatstraat heten.”