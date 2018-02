Jongeren hangen vogelkastjes op Sint-Poppoplein 26 februari 2018

02u40 0 Deinze De jongeren van JNM Leievallei denken in deze ijskoude dagen aan onze gevederde vrienden. De Ini's bouwden een twintigtal vogelkastjes en hingen ze op aan de jonge bomen rond het Sint-Poppoplein in het centrum van Deinze. "Mezen en andere kleine vogeltjes kregen een huisje", zegt Soetkin De Vos.

De Ini's van JNM Leievallei hebben een hart voor dieren. Vorige week trokken ze erop uit om vogelnestkastjes op te hangen in het centrum van Deinze. "Onze Ini' s, dat zijn de 12- tot 16-jarigen, hingen verspreid over het Sint - Poppoplein een twintigtal vogelkastjes uit, zodat mezen en andere kleine vogels onderdak hebben in deze koude winterperiode. Dit doen we om natuur in de stad te promoten, om de inwoners van Deinze te informeren en om hen bewust te maken hoe belangrijk de natuur rondom hen is. Anderzijds willen we vooral op een leuke en creatieve manier zorg dragen voor onze vogels in de stad."





JNM Leievallei is de jeugdbeweging voor natuur en milieu van de regio Deinze, Kruishoutem, Waregem en omstreken.





