Jonge schilders krijgen prijs van beweging.net Anthony Statius

18 maart 2019

10u38 0 Deinze De 390 winnaars van de schilderswedstrijd ‘Lekker en gezond op school’ van beweging.net Midden-Vlaanderen hebben op zaterdag 16 maart hun prijzen gekregen op de kindernamiddag in de Brielpoort in Deinze.

Om de twee jaar organiseert beweging.net Midden-Vlaanderen zijn schilderswedstrijd voor kinderen uit de derde kleuterklas. “Met deze editie zijn we al aan onze twintigste wedstrijd gekomen en nog steeds reageren honderden kinderen dolenthousiast op deze uitdaging”, zegt Nancy Vereecke. “63 scholen en 130 klassen, in totaal goed voor 2 219 kleuters uit het vrij onderwijs, namen dit schooljaar deel en ze haalden hun inspiratie uit het thema ‘Lekker en gezond op school’, waarbij gezonde voeding centraal stond. Er werden 390 winnaars geselecteerd en iedere winnaar kreeg een prijzenpakket op de kindernamiddag met Urkie en Purkie in de Brielpoort in Deinze.”

Ieder jaar worden ook de superwinnaars extra beloond en dit jaar waren dat Lore Mestdagh (VB Oosteeklo), Anabel Opoku (Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge), Leonie De Lange (VB Grotstraat Zottegem), Marjan Meuleman (O.L.V. Visitatie Bottelare) en Tuur Putman (VB Kruishoutem). De winnaar van de vdk-prijs is Séraphine Ryckaert.